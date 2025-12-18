وقف أنشطة نجم الكيبوب "Key" عقب تلقيه خدمات طبية غير قانونية

18 حجم الخط

في أعقاب البيان الرسمي الذي أصدره “Key”، عضو فرقة الكيبوب “SHINee”، أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز “MBC Entertainment Awards” لعام 2025، إلى جانب عدد من البرامج الأخرى التي يشارك فيها، عن مواقفها الرسمية بشأن انسحابه من أنشطتها.

صرحت اللجنة المنظمة لجوائز "إم بي سي" للترفيه قائلة: "نظرًا لإعراب كي، الذي كان من المقرر أن يتولى تقديم حفل جوائز 2025، عن نيته تعليق أنشطته، فقد قررنا احترام رغبته والمضي قدمًا في حفل هذا العام بمقدمين اثنين فقط، وهما جون هيون مو وجانج دو يون".

وبالتزامن مع ذلك، أصدر فريقا إنتاج برنامجي "Home Alone" و"Amazing Saturday" بيانات بهذا الشأن، حيث ذكر القائمون على برنامج "Home Alone": "بدءًا من التسجيلات القادمة، لن يشارك كي في البرنامج". بينما صرح فريق "Amazing Saturday": "نحن نحترم قرار كي بتعليق أنشطته، ولن يشارك في التسجيلات مستقبلًا".

ومن جانبها، أصدرت قناة "DdeunDdeun" على يوتيوب، المسؤولة عن البرنامج الترفيهي "THE CLOSET DETECTIVE: REBOOT"، بيانًا جاء فيه: "مرحبًا، هذا هو فريق إنتاج قناة DdeunDdeun. سنقوم بإيقاف التحميلات المستقبلية لبرنامج (THE CLOSET DETECTIVE: REBOOT). بعد النظر بشكل شامل في موقف عضو طاقم العمل والظروف المحيطة، قرر فريق الإنتاج إنهاء إنتاج هذا المحتوى. نشكر بصدق جميع المشتركين الذين أظهروا دعمهم وواصلوا مشاهدة البرنامج، ونطلب تفهمكم الكريم بشأن هذا الإعلان المفاجئ. شكرًا لكم".

وقف نجم الكيبوب كاي أنشطته الفنية

وتأتي هذه التطورات في سياق سابق شهد تورط الكوميدية بارك نا راي في مزاعم بتلقي خدمات طبية غير قانونية، مثل الوصفات الطبية بالوكالة والحقن الوريدية المصنفة كأدوية تستلزم وصفة طبية من سيدة تعرف بلقب "عمة الحقن" (المشار إليها بـ السيدة لي).

وعقب إثارة هذه القضية، تنحت بارك نا راي عن برامجها بما في ذلك "Home Alone" و"Where Is My Home" و"Amazing Saturday".

وقد طالت "كاي" شائعات مماثلة بتلقي خدمات طبية غير قانونية، وذلك بعد رصد صورة لكلب يشبه حيوانه الأليف، ورسائل متبادلة معه، ومحتويات أخرى على حساب "السيدة لي" عبر إنستجرام، وفي 17 ديسمبر، أصدرت وكالة “SM Entertainment” بيان رسمي، كما علق "كي" شخصيًّا على المزاعم وكشف عن قراره بالتنحي عن البرامج التي يشارك فيها.

