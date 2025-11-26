عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026

18 حجم الخط

في إعلان رسمي صدر اليوم الاربعاء الموافق 26 نوفمبر، تم تأكيد عودة فرقة الكيبوب الشهيرة “Stray Kids” إلى البرازيل عام 2026، وذلك ضمن القائمة الرسمية للمشاركين في مهرجان "روك إن ريو"، وتعد هذه الخطوة سابقة تاريخية، حيث ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها فنان من هذا النوع الموسيقي في فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة عرضها على مسرح “Palco Mundo” يوم 11 سبتمبر، وسيكون هذا هو الحفل الوحيد للمجموعة في البرازيل خلال عام 2026.

كما تم تأكيد مشاركة النجمين إلتون جون وجيلبرتو جيل، اللذين سيقدمان عروضهما يوم 7 سبتمبر على نفس المسرح "بالكو موندو"، وقد تحددت مواعيد نسخة 2026 من المهرجان لتقام في أيام 4 و5 و6 و7، ثم 11 و12 و13 من شهر سبتمبر 2026 في الحديقة الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو.

فرقة ستراي كيدز

وتعد فرقة "ستراي كيدز" واحدة من أكثر فرق الكيبوب شعبية على مستوى العالم، ففي أبريل من هذا العام، نجحت الفرقة في حشد 175 ألف معجب خلال ثلاثة عروض أقيمت في البرازيل، محطمة بذلك الرقم القياسي للحضور الجماهيري لحفل من هذا النوع الموسيقي في البلد.

وتأسست الفرقة عام 2018 بواسطة وكالة “JYP Entertainment”، وتتكون من الأعضاء: بانج تشان، لي نو، تشانج بين، هيونجين، هان، فيليكس، سيونج مين، وآي إن. وقد أصدرت الفرقة العديد من الألبومات والأعمال الناجحة مثل: "ATE" و"GIANT" و"ROCK-STAR" و"5-STAR" و"ODDINARY" و"GO LIVE"، وغيرها العديد من الإصدارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.