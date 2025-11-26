الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026

ستراي كيدز، فيتو
ستراي كيدز، فيتو
18 حجم الخط

في إعلان رسمي صدر اليوم الاربعاء الموافق 26 نوفمبر، تم تأكيد عودة فرقة الكيبوب الشهيرة “Stray Kids” إلى البرازيل عام 2026، وذلك ضمن القائمة الرسمية للمشاركين في مهرجان "روك إن ريو"، وتعد هذه الخطوة سابقة تاريخية، حيث ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها فنان من هذا النوع الموسيقي في فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة عرضها على مسرح “Palco Mundo” يوم 11 سبتمبر، وسيكون هذا هو الحفل الوحيد للمجموعة في البرازيل خلال عام 2026.

كما تم تأكيد مشاركة النجمين إلتون جون وجيلبرتو جيل، اللذين سيقدمان عروضهما يوم 7 سبتمبر على نفس المسرح "بالكو موندو"، وقد تحددت مواعيد نسخة 2026 من المهرجان لتقام في أيام 4 و5 و6 و7، ثم 11 و12 و13 من شهر سبتمبر 2026 في الحديقة الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو.

 

فرقة ستراي كيدز 

وتعد فرقة "ستراي كيدز" واحدة من أكثر فرق الكيبوب شعبية على مستوى العالم، ففي أبريل من هذا العام، نجحت الفرقة في حشد 175 ألف معجب خلال ثلاثة عروض أقيمت في البرازيل، محطمة بذلك الرقم القياسي للحضور الجماهيري لحفل من هذا النوع الموسيقي في البلد.

وتأسست الفرقة عام 2018 بواسطة وكالة “JYP Entertainment”، وتتكون من الأعضاء: بانج تشان، لي نو، تشانج بين، هيونجين، هان، فيليكس، سيونج مين، وآي إن. وقد أصدرت الفرقة العديد من الألبومات والأعمال الناجحة مثل: "ATE" و"GIANT" و"ROCK-STAR" و"5-STAR" و"ODDINARY" و"GO LIVE"، وغيرها العديد من الإصدارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Stray Kids الكيبوب فرقة فرقة الكيبوب مهرجان روك إن ريو البرازيل JYP Entertainment فرقة ستراي كيدز مدينة ريو دي جانيرو ستراي كيدز بانج تشان

مواد متعلقة

بانج تشان قائد فرقة الكيبوب Stray Kids يصدر أول أغنية فردية له

فيليكس من فرقة Stray Kids يقاضي مروجي الشائعات المسيئة عبر الإنترنت

الأكثر قراءة

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في اليوسفي والرمان وانخفاض الجوافة والفراولة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة في المنزلة والمطرية بالدقهلية

سعر السمك اليوم، البلطي (رايح جاي) وارتفاع البوري والمكرونة وقفزة في الجمبري

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في بورسعيد

بعد انخفاض لم يدم 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية