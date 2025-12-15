جي دراجون يكسر صمته ويرد مباشرة على انتقادات أدائه الحي خلال جولته العالمية

18 حجم الخط

وجه فنان الكيبوب الشهير وعضو فرقة BIG BANG جي دراجون حديثه إلى معجبيه للرد على موجة الانتقادات الأخيرة التي طالت مهاراته في الأداء المباشر، وذلك خلال حفله الذي أقيم في "قبة جوتشوك سكاي" بالعاصمة سيول، ضمن جولته العالمية لعام 2025 بعنوان "Ubermensch".

وخلال الحفل، بادر جي دراجون بسؤال الجمهور قائلًا: "هل هناك أي مبرر لإثارة الجدل اليوم؟"، موضحًا: "إذا كان الأمر كذلك، فهذا مؤسف. وحتى إن وجدت أسباب، أرجو أن تتحملوني. أنا فقط أقوم بما أفعله، وأبذل قصارى جهدي في ذلك. وإذا لم يرق لكم الأمر، فلا بأس".

وأعرب الفنان عن استغرابه من توقيت الهجوم عليه، مضيفًا: "إنه أمر يفاجئني أن يثار جدل الآن، بعد أن أمضيت 19 عام في ممارسة هذا العمل". وعندما هتف المعجبون بكلمة "مثالي" كنوع من الدعم، رد عليهم قائلًا: "أوه، إنه بالتأكيد ليس مثالي. لدي أيضًا العديد من العروض التي أشعر بالندم تجاهها. الأمر لا يتعلق بالكمال، بل بالعمل الجاد يوم بعد يوم. الأمر يعتمد على حالتي، ولكن اليوم كان الأداء (مقبولا) ويمكنني أن أضغط زر الإعجاب عليه".

هجوم على جي دراجون بسبب ادائه الحي

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مواجهة جي دراجون لردود فعل غاضبة بسبب مشاكل متتالية تتعلق بالأداء الحي. ففي العام الماضي، وعند عودته لمنصة البث العام في حفلات نهاية العام لأول مرة منذ 8 سنوات عبر حفل "SBS Gayo Daejeon"، تعرض لانتقادات حادة بسبب خروجه عن الإيقاع وعدم وضوح كلمات الأغاني نتيجة أسلوبه الصوتي الأجش.

كما تسبب في خيبة أمل لمعجبيه خلال حفله المنفرد في "غويانغ" بمارس الماضي، حيث أبقاهم في الانتظار لمدة 74 دقيقة، وقام بتخطي مقاطع كاملة من الأغاني بمجرد بدء الحفل المتأخر، وفي أحدث ظهور له في حفل توزيع جوائز "MAMA 2025" الذي أقيم في هونغ كونغ، قدم جي دراجون أغنيته الجديدة "DRAMA" إلى جانب أغاني ناجحة مثل "Heartbreaker" و"Untitled"، إلا أن صوته الحقيقي كان بالكاد مسموع، وقد اعتمد بشكل كبير على تقنية الأصوات الخلفية المسجلة (AR)، وشوهد وهو يرقص والميكروفون بيده دون أن يغني لأجزاء كبيرة من العرض، مما اعتبر فشل فعلي في أداء الأغاني بشكل حي.

