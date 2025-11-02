بانج تشان قائد فرقة الكيبوب Stray Kids يصدر أول أغنية فردية له

أعلنت فرقة الكيبوب Stray Kids عن إصدار قائدها بانج تشان أغنية منفردة جديدة بعنوان "Roman Empire" غدًا الأثنين الموافق 3 نوفمبر، في تعاون إبداعي وموسيقي بين الفنان ودار الأزياء الفاخرة Fendi.

قام بانج تشان بتأليف، وكتابة، وتوزيع أغنية "Roman Empire" بنفسه، وتمزج الأغنية بين أنغام RGB وإيقاعات Miami Bass في تناغم ناعم وعاطفي مستعرضة أسلوبه الفريد وكلماته التأملية، وتوازن الأغنية بين موضوعى الحب والعظمة الخالدة لروما مع لمحات خفية من إرث Fendi منها الإشارة إلى حقيبة Peekaboo الشهيرة وشعار FF الأيقوني.

تم تصوير الفيديو الموسيقي في روما داخل قصر الحضارة الإيطالية، المقر الرئيسي لعلامة Fendi الأيقونية، حيث يعيد تقديم مفهوم الجمال الأبدي والتطور الفني بأسلوب بصري سينمائي.

ويواصل هذا التعاون الشراكة بين بانج تشان وFendi بعد تعيينه كسفير عالمي للعلامة في وقت سابق من هذا العام، وسيعرض المشروع في 3 نوفمبر عبر منصات الإستماع والحسابات الرسمية للعلامة Fendi.

ومع أغنيته "Roman Empire"، يواصل بانج تشان طمس الحدود بين عالمي الأزياء والموسيقى، مقدما عملا فنيا قويا يجسد في أن واحد أناقة Fendi الراقية وصوته وقلمه ككاتب وموزع أغاني فريد.

