برونو مارس يعلن تعاونا جديدا مع روزي ويكشف كواليس "APT"

كشف النجم العالمي برونو مارس عن تفاصيل تعاونه الاستثنائي مع نجمة الكيبوب وعضو فرقة “Black Pink” روزي، متطرقًا إلى الأثر الثقافي الهائل الذي أحدثته أغنيتهما المشتركة "APT"، وملمحًا إلى وجود المزيد من المشاريع الفنية التي تجمعهما في المستقبل.

"gangnam style" الجديدة

وأكد برونو مارس خلال حديثه مع مجلة ”Billboard" أن ما حققته روزي بهذا التعاون وما أحدثته كظاهرة يعادل أغنية المغني الكوري الشهير ساي الأسطورية "gangnam style" سابقًا، وقال مارس: "لا أحد يصرح بذلك، لكنني أشعر أن حالة روزي هذه هي سابقة لم نشهدها منذ زمن. آخر مرة رأينا فيها شيئًا بهذا التأثير كان مع أغنية جانجام ستايل".

وأشاد برونو بتلك الظاهرة السابقة: "ما زلت أعتقد أن ذلك كان أمرًا مذهلًا؛ يخرج هذا الفنان متحدثًا عن أسلوب جانجام، والأغنية بأكملها بالكورية، وكان ذلك هو الدرس المستفاد وتجسيدًا لروح نجومية الروك. الرسالة كانت: هذا ما نفعله، هكذا أتحدث، هكذا نبدو، وهذه هي طريقة رقصنا.. والآن شاهدوني وأنا أكتسح الأمة بهذا العمل. وقد فعل ذلك حقًّا".

وأضاف مارس واصفا تجربته الحالية: “مع أغنية "APT” وروزي، لم أشعر بهذا من قبل، ولم أر شيئا كهذا؛ حيث تقوم روزي، هذه الفتاة الكورية، بتقديم هذا المفهوم لأناس لا يعرفون عنه شيئًا، بمن فيهم أنا شخصيًّا. كان هذا الجزء الأكثر متعة بالنسبة لي، فمشاهدة رد فعل الجميع.. كان سحرًا خالصًا".

برونو مارس يؤكد وجود مشاريع مستقبلية مع روزي

وأكد برونو مارس لـ "بيلبورد" أنه عمل على مزيد من الأغاني مع روزي، قائلًا: "أوه، نعم، هناك المزيد. ونحن نحب تلك الأغنية التي عملنا عليها تحديدًا، لن أذكر عنوانها الآن.. نحن فقط نحاول معرفة متى أو كيف سيتم طرحها".

أغنية APT

يأتي هذا اللقاء مع النجمين في ظل النجاح الساحق الذي حققته "APT." منذ طرحها كأغنية رئيسية منفردة لروزي في أكتوبر 2024، حيث انتشرت بسرعة البرق، ومع بداية عام 2025، أصبحت الأغنية أول عمل لفنان كيبوب يتصدر قائمة "بيلبورد" لتشغيل أغاني البوب.

وفي شهر أبريل، سجلت الأغنية رقما قياسيا بتصدرها قائمة "بيلبورد جلوبل" (باستثناء الولايات المتحدة) لمدة 19 أسبوعا، لتتصدر في النهاية القوائم السنوية لكل من هذا المخطط ومخطط "بيلبورد جلوبال 200". ووفقا لبيانات "لومينيت"، حصدت الأغنية ما يقرب من 4.9 مليار بث رسمي عالمي عند الطلب حتى 27 نوفمبر.

توج هذا النجاح التجاري بتقدير نقدي رفيع؛ ففي سبتمبر، فازت "APT." بجائزة أغنية العام في حفل جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة (MTV VMAs)، وهي سابقة لفنان كيبوب. وفي نوفمبر، نالت الأغنية ثلاثة ترشيحات لجوائز جرامي، شملت جائزتي "تسجيل العام" و"أغنية العام"، مما جعل روزي أول فنان كيبوب رئيسي يترشح في أي من الفئات الست الرئيسية لجوائز الجرامي.

