إصابة "Lee Know" من ستراي كيدز بالتواء في الكاحل بعد حفل "MAMA"

أعلنت وكالة "JYP Entertainment، أن Lee Know، عضو فرقة الكيبوب Stray Kids، وقد تم تشخيص إصابته بالتواء في الكاحل بعد تعرضه لإصابة أثناء أدائه في حفل جوائز MAMA Awards 2025.

وأوضحت الوكالة في بيان رسمي صدر مساء أمس الأحد، الموافق 30 نوفمبر، أن لي نو تعرض للإصابة أثناء أدائه في الليلة الثانية من حفل الجوائز، الذي أقيم في اليوم السابق، وعلى الفور، تلقى لي نو العلاج اللازم في موقع الحفل.

Lee know في الحفل مع أعضاء فريقه، فيتو

Lee know بعد عودته لكوريا، فيتو

وذكر البيان أنه فور عودة Lee Know إلى كوريا في 30 نوفمبر، توجه فورا إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية وتلقي العلاج, وأكدت الوكالة أن التشخيص أظهر إصابته بالتواء في الكاحل، وأنه وفقا لرأي الفريق الطبي، سيتلقى العلاج المناسب ويحصل على قسط كافٍ من الراحة.

وفي ختام بيانها، طلبت الوكالة تفهم المعجبين القلقين، مؤكدة أنها ستستمر في إعطاء الأولوية لصحة الفنان ودعم تعافي لي نو السريع.

