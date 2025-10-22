مصرع طفل دهسه جرار زراعي في الفيوم

لقي طفل 9 سنوات من الفيوم مصرعه، دهسه جرار زراعي أثناء اللعب أمام منزله بإحدى قرى مركز سنورس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف جهات التحقيق.

جرار زراعي يدهس طفل

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوصول جثة الطفل " مصطفي.ش " 9 أعوام، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، إلى مستشفى الفيوم العام جثة هامدة، دهسه جرار زراعي أثناء اللعب أمام منزله بقرية الزاوية الخضراء دائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مستشفى الفيوم العام، وبسؤال والد الطفل الضحية، أقر أنه أثناء لعب ابنه أمام المنزل دهسه جرار زراعي ما أدى لمصرعه في الحال، واتهم قائد الجرار الزراعي بالتسبب فـي الحادث ونفيا شبه القصد الجنائي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الجرار الزراعي وقائده، وأكد مضمون أقوال والد المجني عليه، وأنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من تفاديه فدهسه عن طريق الخطأ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

