الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظات

بعد حادث تصادم، انتظام حركة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب  4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي  علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ملاكي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق  محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة ملاكي، وان السائق فقد السيطرة عليها فإنقلبت في نهر الطريق وتسبب ذلك في اصابه 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج. 

ضبط 675 لتر بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق. 

