يلامس الـ 4900 دولار، ارتفاع قياسى لمؤشر الذهب عالميا

مؤشر الذهب ، شهد سوق الذهب العالمي ارتفاعا الآن بنحو 112 دولارا صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ليقترب من حاجز الــ 4900 دولار للأوقية.

أحد أهم الأصول الاستثمارية

يعد الذهب أحد أهم الأصول الاستثمارية على مستوى العالم، ويحتل مكانة خاصة في الأسواق المالية باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية.

ويعكس مؤشر الذهب عالميًا حركة أسعار المعدن النفيس في الأسواق الدولية، متأثرًا بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والنقدية، ما يجعله مؤشرًا بالغ الأهمية لقياس اتجاهات الاستثمار وحالة الاقتصاد العالمي.

أداء مؤشر الذهب العالمي

ويرتبط أداء مؤشر الذهب العالمي ارتباطا وثيقا بالسياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فعادة ما تؤدي توقعات خفض أسعار الفائدة أو تباطؤ التشديد النقدي إلى دعم أسعار الذهب، نظرًا لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

في المقابل، تمثل فترات ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم عوامل ضغط على مؤشر الذهب، مع توجه بعض المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى.

حركة مؤشر الذهب عالميا

تلعب قوة الدولار الأمريكي دورا محوريا في تحديد اتجاه مؤشر الذهب عالميا، حيث توجد علاقة عكسية بينهما؛ فارتفاع الدولار غالبًا ما يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب، بينما يدعم ضعف العملة الأمريكية صعود المعدن النفيس.

وإلى جانب ذلك، تؤثر معدلات التضخم العالمية في حركة المؤشر، إذ ينظر إلى الذهب كأداة تحوط فعالة للحفاظ على القيمة في مواجهة تآكل القوة الشرائية للعملات.

ولا تقتصر العوامل المؤثرة على الجوانب النقدية فقط، بل تمتد إلى التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أصلًا آمنا ومع تصاعد النزاعات أو حالة عدم الاستقرار في الأسواق، يشهد مؤشر الذهب العالمي موجات صعود مدفوعة بارتفاع الطلب الاستثماري، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد.

تراجع حاد في الأسعار العالمية

مؤشر الذهب العالمي هبط بشكل ملحوظ بعد موجة ارتفاع تاريخية سابقة، إذ خفض المستثمرون مراكزهم مع جنى الأرباح، مدفوعًا بقوة الدولار وبيانات الأسواق العالمية بالاضافة الى ان الفضة شهدت انخفاضًا عنيفًا وصل إلى مستويات قياسية من الهبوط في جلسات اليوم، مع تقلبات غير مسبوقة، كما ان بورصات العقود المستقبلية رفعت متطلبات الهامش (MARGIN) على عقود الذهب والفضة بسبب ارتفاع التقلبات، في محاولة للحد من المخاطر.

سبب التراجع

الهبوط يأتي بعد موجة صعود قوية شهدها المعدن الأصفر بفعل الطلب على الملاذات الآمنة على خلفية توترات اقتصادية وجيوسياسية، ثم قيام اللاعبين في السوق بجني أرباحهم بعد الكسر الفني لبعض مستويات الدعم الكبرى.

السوق في حالة ترقب

المحللون يرون أن السعر يشهد تصحيحا تقنيا طبيعيًا بعد الارتفاع القياسي الذي شهده المعدن في الشهر الأخير، وأن السوق الآن في طور جني أرباح قبل صدور بيانات وتحركات بنكية مهمة (مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتقرير التضخم).

