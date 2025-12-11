الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نيس ضد براجا في الدوري الأوروبي

نيس
نيس
18 حجم الخط

أعلن فريق نيس الفرنسي ونظيره سبورتنج براجا البرتغالي، تشكيليهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل نيس ضد سبورتنج براجا

تشكيل سبورتينج براجا ضد نيس

أكثر الأندية المتوجة بلقب الدوري الأوروبي

يأتي نادي إشبيلية الإسباني، على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقد نجح إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الأوروبي 7 مرات في تاريخه، ليتفوق بفارق كبير على كل من مواطنه أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، حيث حقق كل منهم 3 ألقاب.

كما تضم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي: ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، وبورتو البرتغالي، وفينورد الهولندي، وبارما الإيطالي، حيث فاز كل منها بلقب يوروبا ليج مرتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سبورتنينج براجا البرتغالي سبورتنينج براجا نيس الدورى الأوروبي نيس الفرنسي

مواد متعلقة

مصطفى شوبير على رادار جيرونا الإسباني لتدعيم حراسة المرمى

الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري اليد

خسارة أبو قير بثلاثية، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

الأهلي يصدم برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

وديا، غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت بثنائية استعدادا لفاركو

نابولي يسقط أمام بنفيكا بثنائية في دوري أبطال أوروبا

آرسنال يقسو على كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حسين الشحات: جاهز للمشاركة في المباريات وهذه طموحاتي مع الأهلي

الأكثر قراءة

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

تشكيل مباراة دينامو زغرب ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

بهدف أزارو، منتخب المغرب يفوز على سوريا ويصعد لنصف نهائي كأس العرب

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

التشكيل الرسمي لمباراة يونج بويز ضد ليل في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة

علامات الحسد في الشخص والمنزل، وهذه طريقة العلاج

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads