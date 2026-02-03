تفاصيل 4 زيارات لـ أردوغان إلى مصر

18 حجم الخط

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، غدا الأربعاء، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

رئيس تركيا يزور مصر للمرة الرابعة

وتأتي زيارة الرئيس التركي لمصر الرابعة له حيث زار أردوغان القاهرة للمرة الأولى في فبراير من العام 2024، وعقب أشهر من المحادثات بين البلدين بهدف استئناف العلاقات.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي آنذاك:نفتح مع تركيا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح

وأضاف: سنسعى لرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ونهتم بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة

ومن جانبه، قال الرئيس التركي: نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد إلى ما يزيد على ألف سنة وأعرب عن سعادته بأن أكون في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة

وأشار إلى أنه تم رفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى

قمة شرم الشيخ للسلام

كما زار الرئيس التركي مصر للمرة الثانية في أكتوبر الماضي للمشاركة بحفل توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام

القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني

كما زار الرئيس التركي القاهرة ديسمبر 2024 حيث شارك في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

السيسي يزور تركيا

كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة التركية أنقرة في سبتمبر 2024 ليرسخ التعاون المشترك بين البلدين والذي توج بترؤس الرئيسين لأول اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدة مجالات.

منتدى الأعمال المصري التركي

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين وعقد منتدى الأعمال المصري التركي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

ويأتي أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والسودان وليبيا وإيران ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.