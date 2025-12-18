الخميس 18 ديسمبر 2025
أخبار مصر

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
أعلنت محافظة الجيزة أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2025 / 2026 اعتبارًا من يوم السبت 10 يناير 2026، وذلك وفقًا للجداول المعتمدة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بجميع فئات التعليم (عام – صم – مكفوفون – مهني)، تعقد خلال الفترة من السبت 10 يناير وحتى الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تُجرى الامتحانات داخل المدارس وسط إجراءات تنظيمية تضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأضافت المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي (عام – صم – مكفوفون – مهني) تنطلق اعتبارًا من يوم السبت 17 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، مع الالتزام الكامل بالجداول الرسمية المعلنة، ومراعاة الإجازات الرسمية المقررة خلال فترة الامتحانات.

تعليمات مشددة لرؤساء اللجان والمراقبين

وأكدت مديرية التعليم أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التأكيد على منع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة جهودها لتأمين محيط المدارس، ورفع الإشغالات والمخلفات، والحد من مصادر الضوضاء، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارة العامة للمرور، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم على ضمان سير امتحانات المرحلة الإعدادية بشكل منتظم ومنضبط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

