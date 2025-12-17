محافظ الجيزة يكرم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في نهائيات الجمهورية للعاملين بالحكومة

18 حجم الخط

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في نهائيات الجمهورية، وذلك في ختام النشاط الرياضي للاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة – فرع الجيزة، خلال حفل رسمي أُقيم بمقر ديوان عام محافظة الجيزة.

وخلال كلمته، قدّم محافظ الجيزة التهنئة للمكرّمين، مؤكدًا أهمية ممارسة الرياضة ودورها الحيوي في تحسين الصحة البدنية، وتعزيز روح التعاون والتفاعل المجتمعي، مشيرًا إلى حرصه على أن تكون الرياضة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين بصفة عامة، وللعاملين بالجهاز الحكومي بصفة خاصة.

وشدد المحافظ على دعم المحافظة الكامل للمواهب الرياضية، ولكل جهد يسهم في تحقيق التميز والبطولات، مؤكدًا أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في إتاحة الفرص أمام الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يسهم في إعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل مصر ودعم المنتخبات الوطنية في المحافل المحلية والدولية.

ووجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لجميع الفرق الفائزة، مثمنًا جهودهم وإصرارهم على التفوق وتحقيق الإنجازات، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في البطولات المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الجيزة، لحرصه الدائم على رعاية ودعم الفعاليات الرياضية التي تنظمها المديرية، وتوفيره سبل الدعم اللازمة للنهوض بالنشاط الرياضي داخل المحافظة.

الفرق المُكرّمة

وشمل التكريم أعضاء فريق كرة القدم بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، الحاصل على المركز الأول، وهم:

محمد خميس محمد، محمد عبدالمنعم عبدالغني، ضياء نظمي محمد، محمد جلال إبراهيم، حسن محمد حسن، محمود سليمان أمين، عصام رفعت فرغلي، مصطفى صبري كمال، خالد إبراهيم محمد، أحمد صلاح الدين سيد، رشدي خالد رشدي، وأحمد فرج عبدالقادر.

كما تم تكريم أعضاء منتخب الجيزة لتنس الطاولة (سيدات)، الحاصل على المركز الأول، وهن:

حنان إسماعيل أحمد، رشا علي عبدالله، رضا عثمان علي، داليا مصطفى السيد، ومشيرة إسماعيل عبدالغفار.

وشمل التكريم أيضًا أعضاء فريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنس الطاولة (رجال)، الحاصل على المركز الثاني، وهم:

محمد مدبولي سيد، محمد عبدالحكيم حسن، صبري عبده بطيخ، أحمد محمد عبدالوهاب، حسام محمد طه، هاني السيد مغاوري، محمد عبدالحميد حسن، وسعيد عبد السميع عواد.

كما تم تكريم صلاح علي محمد، ومحمود أحمد منطاش، وخالد فؤاد عبدالخالق، مسؤولي الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة – فرع الجيزة.

وشهد فعاليات التكريم الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.