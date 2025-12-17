محافظ الجيزة يهنئ الفائزين في مسابقتي «موهبتي» و«كنوز مصرية»

18 حجم الخط

كرّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقتي «موهبتي» و«كنوز مصرية»، اللتين أطلقتهما وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية مواهب النشء والشباب في المجالات الرياضية والثقافية والفنية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم بديوان عام المحافظة.

وهنّأ محافظ الجيزة مسئولي وأعضاء الفرق الفائزة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، والدور المحوري للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في توفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب وصقلها، بما يتيح للشباب والنشء تحقيق طموحاتهم وتنمية قدراتهم، ويسهم في دعم المنتخبات القومية بمختلف الألعاب والأنشطة.

وأكد المحافظ أن محافظة الجيزة، بكافة أجهزتها التنفيذية، تضع دعم المواهب على رأس أولوياتها، ولن تدخر جهدًا في سبيل الكشف عنها، وتبني البرامج الهادفة إلى تطويرها ورفع كفاءتها، واستكمال عناصر المنظومة المتكاملة التي تخدم الشباب والنشء، وتوفر لهم فرص التميز والإبداع في مختلف المجالات.

وخلال كلمته، وجّه محافظ الجيزة الشكر لمسؤولي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ولأسر المكرّمين، تقديرًا لدورهم المحوري في دعم أبنائهم وتشجيعهم، ما أسهم في وصولهم إلى مستويات متقدمة من الإتقان والتميز، واعتلائهم منصات التتويج في سن مبكرة.

ومن جانبها، أكدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، أن النشء قادرون على تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم متى توفرت لديهم الرغبة الحقيقية المدعومة بالعمل الجاد، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بمختلف مؤسساتها، تؤمن بقدرات أبنائها من الشباب والنشء، وهو ما انعكس في إطلاق المبادرات والمسابقات الهادفة لاكتشاف المواهب، ودعمها، وتوفير منصات حقيقية للإعلان عنها ورعايتها.

كما أعرب الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عن تقديره لمحافظ الجيزة، لحرصه المستمر على دعم جهود المديرية والجهات التابعة لها، وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية والفنية بمختلف أنحاء المحافظة.

وشمل التكريم أبناء محافظة الجيزة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقتي «موهبتي» و«كنوز مصرية» في مجالات متعددة، من بينها: الإخراج، والتمثيل، والكورال، والشعر، والألعاب الإلكترونية، والإنشاد، والدوبلاج، والحكي، والعزف الفردي، والرسم، والتصوير الضوئي، والأشغال الفنية، والغناء الفردي.

وشهد حفل التكريم وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب قيادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأسر المكرّمين.

أسماء المكرّمين

