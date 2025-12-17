تعليم الجيزة يعلن التنسيق الرابع لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 / 2026

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن ظهور التنسيق الرابع لنتيجة الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات، وذلك للعام الدراسي 2025 / 2026.

الاستعلام عن نتيجة القبول

وأوضحت المديرية أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط: من هنا

وذلك باستخدام الرقم القومي للطفل.

وأكدت مديرية تعليم الجيزة أنه في حال ظهور نتيجة القبول، يجب على ولي الأمر طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم، والتوجه بهما إلى المدرسة التي تم قبول الطفل بها، حيث تُعد هاتان الاستمارتان من ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال ملف التقديم.

وشددت تعليم الجيزة على ضرورة التوجه إلى المدرسة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للتسجيل، حتى لا يُعتبر القبول لاغيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تنظيم إجراءات القبول بمرحلة رياض الأطفال وتيسير الخدمات المقدمة لأولياء الأمور.

