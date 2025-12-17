التشغيل التجريبي قريبًا، محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة

18 حجم الخط

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرب بدء التشغيل التجريبي لـ 3 محطات رفع صرف صحي جديدة بمناطق طموه، ومنيل شيحة، وعزبة البكباشي، وذلك ضمن مشروع متكامل لخدمة أهالي مركز ومدينة أبو النمرس والمناطق الواقعة جنوب الجيزة، بما يسهم في القضاء على مشكلات الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، خلال جولة تفقدية لمتابعة نسب التنفيذ، ضرورة سرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية للمحطات وخطوط الطرد والوصلات المنزلية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة في المواعيد المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة، وضمن خطة محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، مشيرًا إلى أن تشغيل المحطات الجديدة يمهد لتوصيل باقي المرافق، ورفع كفاءة الطرق، وأعمال الرصف والتجميل، وتحسين المظهر الحضاري للقرى والشوارع المستهدفة.

محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة

محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة

محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة

محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة

متابعة التجهيزات النهائية لمحطات رفع الصرف الصحي

وشملت الجولة متابعة التجهيزات النهائية لمحطة رفع صرف صحي عزبة البكباشي بحي جنوب الجيزة، حيث اطلع المحافظ على نسب تنفيذ الوصلات المنزلية وموقف توريد المعدات والأجهزة، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد نظرًا لأهمية المحطة في خدمة مناطق عزبة البكباشي وعزبة مدكور وتوابعهما.

كما شهد محافظ الجيزة تجربة توصيل التيار الكهربائي للّوحات الخاصة بمحطة رفع صرف صحي منيل شيحة، والتي أوشكت الأعمال بها على الانتهاء، واطمأن على جاهزيتها للتشغيل التجريبي تمهيدًا لدخولها الخدمة لخدمة مناطق منيل شيحة وعرب منيل شيحة.

وتابع المحافظ كذلك الأعمال الجارية بمحطة رفع صرف صحي طموه، بما في ذلك الأعمال الفنية للبيارات وخطوط الكهرباء، مؤكدًا على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من المكتب الفني برئاسة معاون المحافظ، للمتابعة الدورية للمراحل المتبقية من المشروع، ووضع جدول زمني واضح بتوقيتات ثابتة للانتهاء من كل مرحلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ ودخول المحطات الخدمة في الوقت المحدد.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، إلى جانب مسؤولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.