أخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى أبو النمرس (فيديو)

مبنى الغسيل الكلوي، فيتو
افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مبنى الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبو النمرس المركزي، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة مرضى الفشل الكلوي.

 

تطوير المستشفيات الحكومية يأتي على رأس أولويات الدولة

وأكد محافظ الجيزة، خلال الافتتاح، أن تطوير المستشفيات الحكومية يأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية آمنة ومتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مبنى الغسيل الكلوي الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة عن المرضى وتقليل الضغط على المستشفيات الأخرى.

وأوضح المحافظ أن المبنى يضم عددًا من ماكينات الغسيل الكلوي المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب أطقم طبية وتمريضية مدربة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز ومدينة أبو النمرس والمناطق المجاورة.

 

من جانبه، أشار مدير مديرية الصحة بالجيزة إلى أن المبنى الجديد روعي في تصميمه الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، مؤكدا أن الخدمة ستسهم في تقليل قوائم الانتظار وتوفير جلسات الغسيل الكلوي بشكل منتظم للمرضى.

ويأتي افتتاح مبنى الغسيل الكلوي ضمن خطة محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، ودعم المستشفيات العامة والمركزية بأحدث التجهيزات الطبية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

