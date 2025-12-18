مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بالجيزة

18 حجم الخط

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 للشهادات المحلية وصفوف النقل بمختلف أنواعها، بجميع مدارس المحافظة، على أن تبدأ الامتحانات خلال شهر يناير المقبل وفق الجداول المعتمدة لكل مرحلة دراسية.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات المرحلة الابتدائية ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 يناير 2026، حيث يؤدي تلاميذ الصفين الثاني والثالث (تعليم مجتمعي) الامتحانات خلال يومي 10 و11 يناير، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفون – صم وضعاف السمع) في الفترة من 10 إلى 12 يناير.

كما يؤدي تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع)، بالإضافة إلى الصفين السابع والثامن للصم وضعاف السمع، امتحاناتهم خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، وهي نفس المدة المقررة لامتحانات الصف السادس الابتدائي بجميع أنواعه.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لاستقبال الامتحانات، والتأكد من جاهزية اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع المتابعة الدورية لاستعدادات الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة منع أي إشغالات أو تعديات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، والحد من مصادر الضوضاء والعشوائية، بما يضمن توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط لجان الامتحانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

