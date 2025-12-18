الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

 اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 للشهادات المحلية وصفوف النقل بمختلف أنواعها، بجميع مدارس المحافظة، على أن تبدأ الامتحانات خلال شهر يناير المقبل وفق الجداول المعتمدة لكل مرحلة دراسية.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات المرحلة الابتدائية ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 يناير 2026، حيث يؤدي تلاميذ الصفين الثاني والثالث (تعليم مجتمعي) الامتحانات خلال يومي 10 و11 يناير، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفون – صم وضعاف السمع) في الفترة من 10 إلى 12 يناير.
كما يؤدي تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع)، بالإضافة إلى الصفين السابع والثامن للصم وضعاف السمع، امتحاناتهم خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، وهي نفس المدة المقررة لامتحانات الصف السادس الابتدائي بجميع أنواعه.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لاستقبال الامتحانات، والتأكد من جاهزية اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع المتابعة الدورية لاستعدادات الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة منع أي إشغالات أو تعديات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، والحد من مصادر الضوضاء والعشوائية، بما يضمن توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط لجان الامتحانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الفصل الدراسي الاول المرحلة الابتدائية امتحانات الصف السادس الابتدائي امتحانات الصف الثالث الابتدائي إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات المرحلة الابتدائية

مواد متعلقة

ضبط مخازن أغذية فاسدة وزيوت غير صالحة للاستهلاك بالوراق

محافظ الجيزة يهنئ الفائزين في مسابقتي «موهبتي» و«كنوز مصرية»

تعليم الجيزة يعلن التنسيق الرابع لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 / 2026

محافظ الجيزة يكرم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في نهائيات الجمهورية للعاملين بالحكومة

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الجارية بممشى "أهل مصر" بحي جنوب الجيزة وأبوالنمرس

التشغيل التجريبي قريبًا، محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة

محافظ الجيزة يفتتح مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى أبو النمرس (فيديو)

منال عوض: الاستثمار البيئي في المحميات أولوية لدعم الاقتصاد الأخضر

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

انتخابات النواب 2025، ضبط 8 أشخاص بـ3 محافظات بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين

محمد منير يشعل ستاد لوسيل بمباراة المغرب والأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف يتعامل المسلم مع شهر رجب؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads