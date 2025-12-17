الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الجارية بممشى "أهل مصر" بحي جنوب الجيزة وأبوالنمرس

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال التفقد
تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأعمال الجارية بموقع تنفيذ ممشى "أهل مصر" بحي جنوب الجيزة ومركز ومدينة أبو النمرس، والذي من المقرر أن يمتد لمسافة ٨ كم تبدأ من منطقة المنيب وحتى محطة مياه منيل شيحة.
 وأكد محافظ الجيزة أن المشروع سيحدث نقلة حضارية غير مسبوقة على ضفاف نيل الجيزة، بالإضافة إلى أنه سيوفر متنفسًا لمواطني جنوب الجيزة يشمل متنزهات وحدائق وساحات للعروض والأنشطة المختلفة.

الفرص الاستثمارية التي سيوفرها المشروع أمام المستثمرين 

وأشار المحافظ أيضًا إلى الفرص الاستثمارية التي سيوفرها المشروع أمام المستثمرين من أهالي المحافظة وأصحاب المشاريع المقامة بنطاقه، إلى جانب آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي ستعود بالنفع على المواطنين وتسهم في تحسين سبل حياتهم ومستوى معيشتهم.
 

واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي الجهة المنفذة حول مراحل المشروع، مؤكدًا لهم تسخير كافة الجهود من مختلف أجهزة المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال والانتهاء من جميع المراحل وفق المواعيد المحددة.
 رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومسؤولو الأجهزة المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى مسئولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

