وكيل الأزهر يلتقي نماذج مضيئة من حفظة القرآن بالإسكندرية ويؤكد: رعاية الموهوبين واجب ورسالة

التقى فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على هامش زيارته لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بعدد من النماذج الملهمة من حفظة كتاب الله – عز وجل – من أصحاب القدرات والمهارات الخاصة، تقديرًا لما حققوه من تميز استثنائي في حفظ القرآن الكريم.

تلاوات الطلاب المتميزين

وخلال اللقاء، استمع وكيل الأزهر إلى تلاوات الطلاب المتميزين، من بينهم الطالب زياد عمر من طلاب مكاتب التحفيظ التابعة للأزهر الشريف، والذي يصفه المختصون بـ "متلازمة العبقري" لقدراته الفريدة في الحفظ، إلى جانب الطالبتين إيمان أحمد، والزهراء رجب، من معهد فتيات الشعراوي، اللتين قدّمتا نموذجًا مشرفًا في إتقان كتاب الله وأدائه.

وأعرب وكيل الأزهر عن بالغ إعجابه بما يتمتع به الطلاب من موهبة وإتقان، مؤكدًا أن هذه النماذج المضيئة تبعث الفخر والاعتزاز، وتعكس حرص الأزهر الشريف على اكتشاف الطاقات المبدعة ورعايتها، لاسيما في مجالات حفظ القرآن الكريم وتعلمه.

كما وجّه فضيلته الشكر والتقدير لأسر الطلاب ولمحفظيهم على ما يبذلونه من جهد صادق ورعاية متواصلة، مشيرًا إلى أن هذه النماذج لا تُصنع مصادفة، بل هي ثمرة بيئة واعية تُعلي من شأن القرآن وتغرس محبته في نفوس الأبناء.

وأكد وكيل الأزهر أن رعاية حفظة كتاب الله، وخاصة أصحاب القدرات الاستثنائية ليست مجرد تكريم، بل هي واجب شرعي ورسالة تربوية أصيلة ينهض بها الأزهر عبر مؤسساته ومعاهده ومكاتبه القرآنية المنتشرة في ربوع الجمهورية.

وأكد فضيلته على أن الأزهر ماضٍ في دعم المواهب القرآنية، وتوفير البرامج النوعية التي تكشف الطاقات الكامنة لدى الطلاب وتمنحهم الفرصة للتميز، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بأن خدمة القرآن الكريم وتخريج جيل يحمل رسالته هي أعظم ما يُقدَّم للأمة.

