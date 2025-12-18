طوارئ بجامعة القاهرة استعدادا لامتحانات الترم الأول

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة وجّه بتشكيل لجنة طوارئ بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة أثناء انعقادها، على أن يكون للجنة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي سؤال يثبت مخالفته للضوابط المعتمدة.

وأوضح رجب، أنه تم التأكيد على تفعيل دور لجان الممتحنين، وتواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه من نفس التخصص داخل اللجان منذ بدء الامتحان وحتى نهايته، وأن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، وعدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات، وتوفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.

استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأنهت جامعة القاهرة جميع استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك في إطار حرصها على انتظام العملية الامتحانية، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة، مع مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروسات الموسمية، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب.

كما شددت الجامعة على ضرورة مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة، والالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات، مع التأكيد على وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.

