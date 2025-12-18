الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، فيتو
 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 284 (تابع) الصادر في 17 ديسمبر 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 640 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى مشروع تطـوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بـين طريـق القـاهرة/ الإسكندرية الصحراو ى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحـدود الإداريـة لمحافظـة الجيزة
ونص قرار وزارة التنمية المحلية على "نزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة".
وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريـدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۰ الصادر باعتبار مشروع تطـوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بـين طريـق القـاهرة/ الإسكندرية الصحراوى غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحـدود الإداريـة لمحافظـة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.


وأكد القرار أن محافظة الجيزة " على استعداد لدفع التعويضات النهائية التى تنتهـى إليهـا لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لـسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠".


 

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع ازدواج طريق بكفر الشيخ

