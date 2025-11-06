الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرّم أوائل حفظة القرآن الكريم (صور)

تكريم أوائل حفظة
تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم بكفرالشيخ
كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أوائل حفظة القرآن الكريم، وذلك خلال الاحتفالية السنوية لحفظة القرآن الكريم التي نظمتها مؤسسة نهر الخير بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد علوة، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن بالبحيرة، والمهندسة سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بتكريم حفظة كتاب الله، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين في المجالات الدينية والعلمية على حد سواء، تقديرًا لما يبذلونه من جهدٍ في سبيل حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن هذا التكريم يأتي تجسيدًا لقيم الوسطية والاعتدال التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وترسيخًا لدور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء.

كما أشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي في رعاية حفظة القرآن وتشجيع النشء على الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، مؤكدًا أن تكريمهم يمثل رسالة تقدير ووفاء لأبناء المحافظة الذين يعكسون القدوة الحسنة في الإيمان والعلم والأخلاق.

وفي ختام كلمته، وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي التهنئة للمكرَّمين وأسرهم، داعيًا الله تعالى أن يوفقهم لمواصلة مسيرتهم في خدمة الدين والوطن، وأن يجعل القرآن الكريم نورًا لهم في حياتهم، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم ورعاية النماذج المتميزة من أبنائها في المجالات كافة.

التضامن الاجتماعي التربية والتعليم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ وكيلة وزارة التضامن

