رياضة

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
18 حجم الخط

كأس العرب، قرر حكم مباراة السعودية والإمارات تأجيل انطلاق الشوط الثاني في  مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025.

وجاء ذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة على ملعب المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة  السعودية والإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول ولكن حرمت تقنية الفيديو المنتخبين من التسجيل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاء التشكيل الرسمي لمباراة السعودية ضد الإمارات في كأس العرب كالتالي:

تشكيل السعودية ضد الإمارات في كأس العرب 2025

تشكيل الإمارات ضد السعودية في كأس العرب 2025

جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز بطولة كأس العرب لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.
وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

السعودية ضد الإمارات الش السعودية والامارات هطول الأمطار الغزيرة

