ضبط شخص وسيدة بحوزتهما أموال لمحاولة شراء أصوات الناخبين بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية كانت مخصصة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين؛فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

وفى سياق آخر، أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت وفتح جميع اللجان الفرعية بمختلف الدوائر، وذلك في اليوم الثاني لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وقال بنداري، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الخميس: إن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية أولًا بأول، مؤكدًا أن المشاركة في التصويت حق أصيل للمواطنين، داعيًا الناخبين إلى النزول والمشاركة وعدم التفريط في هذا الحق.

وأضاف: «صناعة المستقبل تبدأ من الإرادة الواعية وحرية الاختيار»، كما وجه دعوة خاصة للمرأة المصرية التي كانت حاضرة بقوة منذ بداية العملية الانتخابية، للحفاظ على هذا الدور والمشاركة الإيجابية، مشيرًا إلى أن التصويت مستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن جولة الإعادة تُجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى المستشار أحمد بنداري اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات.

وأفاد المستشار أحمد طلبة، رئيس لجنة متابعة محكمة جنوب القاهرة، بوصول رؤساء اللجان وانتظام التصويت، باستثناء لجنة فرعية رقم (28) بدائرة دار السلام، حيث تأخر رئيس اللجنة نتيجة حادث مروري على الطريق الدائري، ووصل في تمام الساعة التاسعة وخمسين دقيقة.

من جانبه، أكد المستشار أسامة شمردل، رئيس لجنة متابعة محكمة شمال القاهرة، انتظام العمل بجميع اللجان الفرعية، عدا اللجنة رقم (25) بمنطقة الشرابية، التي بدأ التصويت بها في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بسبب ازدحام مروري أدى إلى تأخر وصول رئيس اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.