حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، زحام ملحوظ في هذه المناطق

زحام المرور
زحام المرور
تشهد الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة والقليوبية، اليوم الخميس، حركة مرورية كثيفة متباينة بين الانسيابية والازدحام، وسط استمرار جهود الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة وتأمين الطرق.

 أحجام مرورية متحركة 

القاهرة: تشهد معظم شوارع وسط المدينة ومحاور مثل شارع صلاح سالم والطريق الدائري كثافة مرورية متوسطة، مع بطء في مناطق الأتوبيس القديم ومدينة نصر بسبب تزامن أوقات الذروة الصباحية.

الجيزة: ازدحام ملحوظ في مناطق الطالبية والهرم والمهندسين، خصوصًا على كوبري الساحل والطريق الدائري، مع تواجد الدوريات المرورية لتنظيم الحركة.

القليوبية: الطرق المؤدية لمحافظات القاهرة والجيزة تشهد كثافة مرورية متوسطة، خاصة على طريق بنها – شبين القناطر وطريق شبرا – بنها، مع استجابة سريعة من رجال المرور لأي أعطال أو حوادث مفاجئة.

وتستمر جهود المرور على مدار اليوم لتفادي أي توقفات مفاجئة، مع متابعة حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطرق السريعة، وتوجيه قائدي السيارات للالتزام بالإشارات المرورية لتجنب أي تعطيل للحركة.

