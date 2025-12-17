الوطنية للانتخابات تنفي وجود توجيه للناخبين بالمطرية بعد فحص شكاوى «الكارت»

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مزاعم بوجود دعاية انتخابية لأحد المرشحين داخل الدائرة الانتخابية العاشرة بالمطرية.

ورد المستشار أسامة شمردة، رئيس لجنة المتابعة بشمال القاهرة على هذا الفيديو، قائلا: إن اللجنة فحصت شكوى مقدمة من أحد المرشحين بالدائرة العاشرة بالمطرية، بشأن تداول كارت يُعتقد أنه يحمل علامة رقمية بدعوى توجيه الناخبين، موضحًا أن رئيس اللجنة العامة قام بفحص الكارت محل الشكوى، وتبين أنه لا يحمل أي علامة مميزة أو رمز يدل على أي من المرشحين.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار حسام الشاذلي، رئيس اللجنة العامة بالدائرة العاشرة ومقرها قسم المطرية، أنه فور ورود البلاغ المتعلق باستخدام كارت يحمل علامة رقمية (QR Code) بزعم توجيه الناخبين داخل اللجان الانتخابية، تم فحص الشكوى على الفور. وأسفر الفحص عن وجود نماذج من هذا الكارت تحمل اللون الأحمر وبها علامة رقمية بالفعل، إلا أنها كانت متداولة خارج مقار اللجان الفرعية.

وأضاف أنه بفحص الكارت ومحاولة استخدامه عبر شبكة الإنترنت، تبين عدم وجود أي فاعلية له، كما أنه لا يحمل أي علامة مميزة تشير إلى شخص أو رمز لأي مرشح، وإنما يقتصر محتواه على بعض بيانات الناخبين التي تهدف إلى تسهيل دخولهم إلى اللجان الانتخابية والاستدلال على أرقامهم بكشوف الناخبين.

وأشار إلى أنه بناءً على ما سبق، تبين عدم صحة الواقعة، وعدم انطوائها على أي جريمة انتخابية، كما لم يترتب عليها أي إخلال بصحة أو سلامة عملية الاقتراع.

وفي واقعة أخرى، قال المستشار حسام الشاذلي أنهم تلقوا شكوى تفيد أن أحد الناخبين تعرض لحالة انفعال داخل أحد مقار التصويت بالمطرية، ما أدى إلى محاولة تمزيق بعض أوراق العملية الانتخابية، إلا أنه تمت السيطرة على الموقف سريعًا، واعتذر الناخب لرئيس اللجنة العامة، وتم قبول اعتذاره، دون أن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.