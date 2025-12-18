الأمن يكشف حقيقة ادعاءات باقتحام شقة وضبط شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحبه قيام قوة أمنية من قسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ باقتحام شقة زوج شقيقته والاستيلاء على بعض المنقولات، وإلقاء القبض عليه دون سند قانونى.

كوكتيل إجرام.. الأمن يكشف حقيقة ادعاءات باقتحام شقة وضبط شخص دون وجه حق بدسوق

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى أنه بتاريخ 24 نوفمبر الماضى، ووفقًا لإجراءات قانونية مقننة، قامت قوة أمنية من قسم شرطة دسوق بضبط مالك شركة زوج شقيقة القائم على النشر، والمقيم بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهم صادر بحقه أحكام بالحبس فى عدد من القضايا، شملت الإتجار فى النقد الأجنبى، والنصب، وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلًا عن كونه مطلوب ضبطه فى قضيتى نصب، ومحـبوسًا حاليًا على ذمتهما بقرار من النيابة العامة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط القائم على نشر المنشور، وهو تاجر ومقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبسؤاله أقر بقيامه بنشر تلك الادعاءات الكاذبة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروج الادعاءات

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم الأصلى دون أى تجاوزات، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروج الادعاءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.