"الوطنية للانتخابات" تحقق في صحة فيديو متداول بالغربية بشأن توجيه الناخبين

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت فيديو متداولا من بعض الأحزاب يتضمن مزاعم حول وجود نقطة تجميع في أرض فضاء بالقرب من شارع الترعة في حي ثانٍ بمحلة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

وأوضح المستشار مؤمن سلام، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة مجريات اليوم الأول للتصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أنه فور ورود الفيديو تم إخطار مدير الأمن ومدير مباحث الغربية، وانتقل الفريق المختص ورؤساء اللجان العامة لمعاينة الموقع على الطبيعة.

وأكدت المعاينة عدم وجود أي نشاط أو تجمع في المكان المشار إليه بالفيديو، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال التحري والفحص للتأكد بشكل كامل من صحة الفيديو وما ورد فيه.

جاءت تلك الشكاوى على مدار اليوم الأول من التصويت في انتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.