الرئيس الإيراني يعطي عراقجي الضوء الأخضر لإجراء محادثات "عادلة" مع أمريكا

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أنه وجَّه وزير الخارجية عباس عراقجي بدراسة إمكانية الدخول في مفاوضات "عادلة ومنصفة"، وذلك استجابة لطلبات عدد من الدول الصديقة في المنطقة، على خلفية مقترح قدّمه الرئيس الأمريكي لإجراء محادثات.



وقال بزشكيان في منشور على حسابه في منصة إكس، إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية بالتحرك في هذا الاتجاه في حال توافر أجواء مناسبة خالية من التهديد وبعيدة عن التوقعات غير المنطقية، مشددًا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يستند إلى مبادئ العزة والحكمة والمصلحة.



أكد الرئيس الإيراني أن أي مفاوضات محتملة ستُجرى حصرًا ضمن إطار المصالح الوطنية الإيرانية، وبما يراعي ثوابت السياسة الخارجية للبلاد، دون تقديم تنازلات تمس السيادة أو الحقوق الأساسية لإيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف النووي الإيراني والعلاقات بين طهران وواشنطن، وسط ترقّب لإمكانية فتح نافذة جديدة للحوار بين الطرفين.



وكان مسؤولان إيرانيان كشفا أن طهران مستعدة لإغلاق برنامجها النووي أو تعليقه، وهو ما يُعد تنازلًا كبيرًا، لكنها تفضّل مقترحًا قدمته الولايات المتحدة العام الماضي لإنشاء كونسورتيوم إقليمي لإنتاج الطاقة النووية وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء.

كما أضاف المسؤولان أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التقى في الأيام الأخيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاملًا رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي تفيد بأن إيران قد توافق على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما فعلت بموجب اتفاق عام 2015. وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن مثل هذا الاحتمال، قال أمس إن "الموضوع مطروح على جدول الأعمال منذ فترة طويلة".

كما لفت إلى أن موسكو تكثف جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية.

لكن عضو أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني أكد لاحقًا أن المواد النووية المخصبة لن تُنقل إلى أي دولة، وفق ما نقلت أمس وكالة تسنيم.

كما شدد على أن المفاوضات المرتقبة الجمعة المقبل في إسطنبول "لا تدور أساسًا حول هذا الأمر"، لكنها تتعلق فقط بالملف النووي، بمعنى وقف التخصيب الذي بلغ حاليًّا ما يقارب ال 60%.

وبدوره كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن "محادثات" تجريها واشنطن مع طهران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن الآن نتحدث معهم، نتحدث مع إيران، إذا تمكنا من التوصل إلى حل فسيكون ذلك رائعًا. وإذا لم نتمكن من ذلك، ستحدث على الأرجح أمور سيئة هناك".

وأضاف: "لدينا سفن متجهة إلى إيران الآن، سفن كبيرة - الأكبر والأفضل - ونجري محادثات مع إيران، وسنرى كيف ستسير الأمور".

