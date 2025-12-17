بعد شكاوى الأحزاب، الهيئة الوطنية الانتخابات: تمكين جميع مندوبي المرشحين من دخول اللجان

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الفئات العمرية والنوعية للشكاوى التي تلقتها خلال اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وذكرت الهيئة أن إجمالي الشكاوى بلغ 24 شكوى، توزعت حسب الفئة العمرية على النحو التالي: 6 شكاوى من الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، و7 شكاوى من 31 إلى 40 عامًا، و7 شكاوى من 41 إلى 50 عامًا، وشكوى واحدة من 51 إلى 60 عامًا، و3 شكاوى لمن هم فوق 60 عامًا. كما أوضحت أن 21 شكوى تقدم بها ذكور، مقابل 3 شكاوى من إناث.

وفيما يتعلق بشكاوى الأحزاب السياسية، أفادت الهيئة بأن 5 أحزاب تقدمت بشكاوى عبر التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي: حزب الجبهة الوطنية، حزب العدل، حزب الأحرار الاشتراكيين، حزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر.

وبشأن مضمون الشكاوى تضمنت عدم السماح لبعض المندوبين أو وكلاء المرشحين بالحضور داخل اللجان، وتم التعامل مع هذه الشكاوى على الفور من خلال تمكين جميع المندوبين المستوفين للشروط القانونية من الدخول.

وأشارت الهيئة إلى ورود شكوى خاصة بشأن غلق اللجنة رقم (13) بمدرسة بلقاس الإعدادية، حيث تم التواصل مع رئيس اللجنة، الذي أكد عدم غلقها، موضحًا أن ما جرى كان تنظيمًا لدخول الناخبين نظرًا لكثافة التصويت، منعًا لحدوث تكدس.

كما تقدم حزب العدل بشكوى بشأن استخدام المال السياسي ووجود مخالفات بالدائرة الرابعة بمدينة المحلة الكبرى، بزعم توجيه ناخبين، حيث انتقل رؤساء اللجان العامة لمواقع الشكاوى، وتبين عدم صحتها.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن شكوى حزب الأحرار الاشتراكيين بشأن عدم السماح بدخول المندوبين أسفرت عن التأكد من وجود ثلاثة مندوبين داخل كل لجنة من اللجان المشار إليها، وتم التنبيه بتمكين المندوب الرابع للحزب من الدخول. وبشأن شكاوى حزب حماة الوطن حول منع دخول المندوبين، تم التحقق من تواجدهم والسماح لهم بالاستمرار داخل اللجان.

أما حزب المؤتمر، فقد تقدم بشكوى تتعلق بتوجيه ناخبين أمام أحد المقار الانتخابية، وبعد الفحص والتحقق تبين عدم صحة هذه الشكوى.

