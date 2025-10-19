الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

استدعاء أهل عروسين عثر عليهما متوفيين داخل شقتهما ببدر

نيابة
نيابة

صرحت نيابة بدر بدفن جثتي عروسين لقيا مصرعهما ليلة زفافهما داخل شقتهما بمدينة بدر، في واقعة هزت الأهالي بالمنطقة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفين لسماع أقوالهم. 

وتبين من التحريات الأولية أن تسرب في الغاز داخل حمام الشقة تسبب في اختناق الزوجين ووفاتهما على الفور، دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

العثور على جثماني عروسين ببدر

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثماني عريس وعروس داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث جرى معاينة موقع الحادث ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة بدقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

