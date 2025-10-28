إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

أُصيب 6 أشخاص اليوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة الصحراوي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ووحدة المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش مروري لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة.

وتبين من الفحص أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق تسبب في انقلاب السيارة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجاري استكمال الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الحادث وضبط المتسبب حال وجود شبهة إهمال أو مخالفة مرورية.

