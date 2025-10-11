تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببدر: بنبيع العربية بـ 20 ألف جنيه

أمرت نيابة بدر بإحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" داخل مدينة بدر، وتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال بيع المركبات المسروقة بمبالغ زهيدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات، مؤكدين أنهم باعوا السيارة الواحدة بمبلغ لا يتجاوز 20 ألف جنيه، مستغلين الأسلوب التقليدي في سرقة السيارات عبر توصيل الأسلاك وتشغيل المحرك دون مفاتيح.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة بدر بضبط المتهمين أثناء محاولتهما التصرف في إحدى السيارات المسروقة. وبمواجهتهما، أرشدا عن مكان المركبات المستولى عليها، والتي تم العثور عليها بحوزة أحد العملاء "سيئ النية"، ويعمل ميكانيكي سيارات بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه هو الآخر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

