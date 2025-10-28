مشاجرة انتهت بجريمة دامية، النيابة تأمر بضبط وإحضار عامل متهم بقتل زوجته بجسر السويس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بقتل زوجته إثر مشادة كلامية بينهما بمنطقة جسر السويس، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مقتل سيدة بجسر السويس



كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل أحد العقارات بجسر السويس، نتج عنها إصابة سيدة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

