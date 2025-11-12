بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم هو والد الفتاة، وأنها كانت في منزل شقيقتها ورفضت العودة معه إلى المنزل، مشيرة إلى أن الفتاة لم تقم بتحرير محضر بالواقعة حتى الآن.

فحص الفيديو وتحديد هوية المتورطين

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد فحصت الفيديو المتداول، والذي أظهر اعتداء شخص وفتاة على أخرى داخل مدخل عقار بجسر السويس، وتمكنت من تحديد هوية جميع أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق من صحة المقطع.

