الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم هو والد الفتاة، وأنها كانت في منزل شقيقتها ورفضت العودة معه إلى المنزل، مشيرة إلى أن الفتاة لم تقم بتحرير محضر بالواقعة حتى الآن.

فحص الفيديو وتحديد هوية المتورطين

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد فحصت الفيديو المتداول، والذي أظهر اعتداء شخص وفتاة على أخرى داخل مدخل عقار بجسر السويس، وتمكنت من تحديد هوية جميع أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق من صحة المقطع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة جسر السويس مواقع التواصل الاجتماعي حادث جسر السويس

مواد متعلقة

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مسرح جريمة مقتل سيدة في جسر السويس

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية