أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تخسر 16 مليار جنيه.. والإحصاء: 77% زيادة في إجمالي الأجور والتأمينات الاجتماعية خلال 2023 - 2024

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية

في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، قام البنك الزراعي المصري، بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، التابع لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف القضاء على قوائم انتظار عمليات زراعة القرنية.

وذلك لتمكين المرضى غير القادرين من استعادة أبصارهم، وتخفيف معاناتهم أثناء فترات الانتظار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار، لتخفيف المعاناة عن مرضى الحالات الحرجة والجراحات العاجلة.

تغطية تكاليف شراء القرنيات للمرضى غير القادرين

وبموجب البروتوكول، يدعم البنك الزراعي المصري، تغطية تكاليف شراء القرنيات للمرضى غير القادرين، ومساعدتهم على استعادة أبصارهم، من خلال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتوفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، ما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية.

تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

افتتح اللواء محمد الريدي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشئون المالية والإدارية، والدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، فرع الجهاز الجديد بمدينة الغردقة بشكل تجريبي، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز الهادفة إلى التوسع الجغرافي وتعزيز تواجده بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات مستخدمي خدمات الاتصالات.

افتتاح فرع الغردقة

ويأتي افتتاح فرع الغردقة ضمن خطة الجهاز لدعم محافظات البحر الأحمر والمناطق السياحية، وتيسير حصول المواطنين والزائرين على خدمات الجهاز المختلفة، والتي تشمل تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي المتعلق بحقوق المستخدمين.

ويُعد افتتاح فرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمدينة الغردقة إضافة جديدة لشبكة فروع الجهاز المنتشرة بالفعل بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تشمل القاهرة والجيزة والإسماعيلية والإسكندرية، إلى جانب فروعه في محافظات الدلتا ومحافظة أسيوط، بما يعكس حرص الجهاز على تعزيز انتشاره الجغرافي وتسهيل وصول خدماته لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في كينيا

يُواصل البنك التجاري الدولي مصر CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – مسيرته في دعم تنمية القدرات المصرفية في القارة الإفريقية، حيث شهد تخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا”، في خطوة تعكس التزامه بتطوير الكوادر الشابة وتعزيز تبادل الخبرات بين مصر وكينيا.

تطوير الشباب الكيني وتمكين الجيل القادم

وجاء تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين البنك التجاري الدولي مصر CIB وجمعية البنوك الكينية KBA، استنادًا إلى مذكرة التفاهم التي وُقعت مطلع عام 2025 بهدف تطوير الشباب الكيني وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين، بما يسهم في إعداد كوادر مصرفية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي في إفريقيا.

وامتدت النسخة الثالثة من البرنامج على مدار ستة أشهر متواصلة تلقى خلالها المشاركون تدريبًا متخصصًا في المفاهيم المصرفية الأساسية، مع التركيز على الجوانب الائتمانية والتقنية، وتنمية مهارات التقييم الائتماني واتخاذ قرارات إقراض سليمة.

وقد تخرج 22 شابًا وشابة من كينيا بنجاح بعد اجتياز جميع مراحل التدريب، ليكونوا مؤهلين لإضافة قيمة حقيقية للسوق المصرفي بشرق إفريقيا.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.943 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 41504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 51002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 18859 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة.

المشاط: شراكتنا مع البنك الإسلامي استراتيجية تعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال ديسمبر الجاري، بعثة فنية من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية الممولة من البنك داخل جمهورية مصر العربية، والوقوف على مستجدات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمر لتطور تنفيذ الشراكات الدولية.

وتأتي الزيارة في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة في إدارة علاقات التعاون الدولي وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، بما يدعم خطط الدولة المصرية وأولوياتها الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والنقل المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في متابعة وإدارة التعاون الإنمائي، وضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، فضلًا عن أهمية التكامل بين شركاء التنمية والوزارات والجهات المنفذة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات العامة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

رئيس الرقابة المالية: الدول مطالبة بتحديد أين تقع مسئولية تمويل التنمية بدقة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الأولى من منتدى البركة الإقليمي الخامس والذي عقد في القاهرة بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة التي أدارها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مشاركة الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك العراقي.

وأكد الدكتور فريد، أن الدول مطالبة بتحديد أين تقع مسئولية تمويل التنمية بدقة، موضحًا أن ذلك عرض رئيسي لمرض ضعف عملية الادخار الذي ينتج عنه احتياج للاقتراض، ومن ثم تتفاقم المشكلة بالشكل الذي وصل إلى مستوى أزمة عالمية على مستوى الديون.

وأضاف أن هناك ضرورة بالغة الأهمية لإنشاء قنوات تسمح بالادخار ثم الاستثمار؛ بما يساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف أنواعها، سواء المشروعات القابلة للتمويل (Bankable Projects) أو المشروعات غير القابلة للتمويل (Unbankable Projects).

وزراء الصناعة والرى والزراعة يبحثون موقف الموضوعات المشتركة والحفاظ على البنية التحتية

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.

تطوير المنظومة المائية

وفى بداية اللقاء، أعرب الدكتورهانى سويلم عن خالص ترحيبه بالفريق كامل الوزير وعلاء فاروق، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أى عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارات بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمى مدروس فى زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في العديد من المؤشرات والتصنيفات الدولية.

ومن ناحيته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي.

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربى.

الإحصاء: 77% زيادة في إجمالي الأجور والتأمينات الاجتماعية خلال 2023 - 2024

كشف نتائج النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2023/ 2024، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6027 جمعية عام 2023/ 2024.

وأشارت النشرة إلى أن الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي تحتـل المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4462 جمعيـة بنـسـبة قدرهـا 0‚74٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعي 780 جمعـيـة بنـسـبة قدرها 9‚12٪، ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 682 جمعية بنسبة قدرهــا 3‚11٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 103 جمعية بنسـبة قــدرها 7‚1٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين

بلغ إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشروعات الزراعية 56.0 مليار جنيه عام 2023/ 2024 مقــابل 16.1 مليـــار جنيــه عام(2022 / 2023) بزيادة قدرها 248.5٪ موزعة كالتالي:

وبلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 8.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقــابـل 11.1مليـــار جنيــــه عام 2022/ 2023 بنسبة انخفاض قدرها 22.7٪. وذلك نتيجة انخفاض منح قروض (بضمان ودائع ومختلف الأغراض - جارى – وسائل نقل).

وزير قطاع الأعمال: تعزيز وزيادة مجالات التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وتم عقد اجتماع موسع بحضور محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة، حيث رحب الوزير بالوفد، مؤكدًا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات الحيوية.

وأكد المهندس محمد شيمي تطلع الوزارة إلى تعزيز وزيادة مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها.

الرقابة المالية توافق على الترخيص لـ 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ6 شركات، على التأسيس والترخيص بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم وإدارة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري.

الاستثمار بالأصول العقارية

وصدرت الموافقات على تأسيس كل من شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، بجانب الموافقة على الترخيص لشركة صندوق ناوي شيرز لمزاولة نفس النشاط.

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة بي اف اي كايش بمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المعد لذلك، وكذلك تمت الموافقة على الترخيص لشركة عكاظ لإدارة الأصول بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، المضاف إلى غرضها الأصلي، وعلى الترخيص لشركة إي اف جي للحلول التمويلية بمزاولة نشاط التمويل العقاري، بإضافته إلى الغرض الأصلي لها.

وزير المالية: هدفنا جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحًا أن مناخ الأعمال يتحسن، وندعو الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.

جذب الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية

وقال كجوك، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية: “إننا نستهدف جذب الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير، ونستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪؜ فى يونيه ٢٠٢٦، وهناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحًا، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة”.

وزير الاستثمار: مصر تستعد الآن للمرحلة القادمة من التطوير المؤسسي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تنتهج سياسة نقدية، تستهدف خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، لافتا إلى أن هذه الجهود نجحت في تراجع معدل التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي ليبلغ 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، وذلك بمشاركة المهندس ومعتز يكن، الخبير في الشأن الاقتصادي المصري، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية

وأضاف الخطيب أنه فيما يخص السياسة المالية، فقد ركّزت الدولة على إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتحسين الإيرادات الضريبية عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تستعد الآن للمرحلة القادمة من التطوير المؤسسي، والتي تستهدف التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

أسعار الدولار، شهدت أسعار الدولار استقرارا بعد الارتفاعات الأخيرة أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة فى البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري:

47.52 جنيه للشراء.

47.66 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب، بقيمة 15 جنيها للجرام في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6600 جنيه للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5780 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4960 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 46240 جنيها في محلات الصاغة.

