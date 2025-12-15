كامل الوزير يشهد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة

18 حجم الخط

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة، التي سيديرها تحالف (هاتشيسون- CMA-COSCO)، ووصول أول سفينة لأرصفة المحطة وهي السفينة CMA CGM HELIUM التي تتبع الخط الملاحي CMA CGM والقادمة من سنغافورة، وهي سفينة حاويات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الإسكندرية"، اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كان في استقبال كامل الوزير كل من كليمنس شنج العضو المنتدب، المدير الإقليمي لأوروبا ومصر في هاتشيسون بورت، وجاري تشونج المدير الإقليمي بشركة هاتشيسون مصر ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحرى.

وتفقد الوزير في بداية الفعاليات غرفة التحكم لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ واستمع إلى شرح عن آلية عمل الغرفة ودورها في التحكم في أوناش الرصيف البالغ عددها 6 اوناش عملاقة (STS) والتي تعد من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًّا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء بالمحطة وكذاك أوناش الساحة الأوتوماتيكية (RTG Cranes). والبالغ عددها 18 ونش التي تعمل آليًّا داخل الساحات، وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، ما يقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة.

كما شاهد الوزير من غرفة التحكم أعمال تنزيل عدد من الحاويات من السفينة CMA CGM HELIUM إلى أرصفة وساحة المحطة.

ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أرصفة المحطة، حيث شاهد أعمال تنزيل الحاويات من خلال الأوناش العملاقة واستمع الوزير لشرح عن إمكانيات المحطة التي تتميز بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاقة STS، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وتعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل (نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID. - غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة).

وأكد الوزير أن تشغيل المحطة سيتم وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الامداد العالمية وذلك في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول واستقبال أكبر عدد من السفن العالمية العملاقة بالموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل بالميناء والتوسع في تجارة الترانزيت، مضيفا أن تشغيل هذه المحطة يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل ميناء السخنة الى ميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وخدمات النقل متعدد الوسائط.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد سبق ووقعت عقد التزام مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشيسون COSCO - CMA-) حيث يعتبر المشغل العالمى “هاتشيسون” أكبر مشغل لمحطات الحاويات فى العالم ويتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة والريادة كمستثمر ومطور ومشغل عالمى، ويعتبر الخط الملاحى CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات فى العالم كما أن الخط الملاحي "Cosco" هو رابع أكبر خط شحن حاويات فى العالم.

