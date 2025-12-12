"الصناعة": الفريق كامل الوزير لا يملك حسابًا رسميًّا على مواقع التواصل الاجتماعي

18 حجم الخط

نفت وزارة الصناعة وجود أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع “فيسبوك” يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأكدت أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير مثل الحسابات الموجودة على موقع “فيسبوك” لا تخصه، ولا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن وزارة الصناعة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار وأن أي تصريحات منسوبة للوزير على هذه الصفحات لم يصرح بها الوزير وأي تواصل يقوم به مسئول كل صفحة مدعيًا أنه الفريق كامل الوزير غير صحيح وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع هذه الادعاءات والأكاذيب.

وأكدت وزارة الصناعة أن تصريحات الفريق المهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين وهي كالتالي:

1- وزارة الصناعة:

الموقع الإلكتروني

صفحة الوزارة على موقع فيسبوك

حساب الوزارة على منصة انستجرام

حساب الوزارة على موقع إكس

قناة الوزارة على موقع يوتيوب

2- وزارة النقل:

الموقع الإلكتروني

صفحة الوزارة على موقع فيسبوك

حساب الوزارة على منصة انستجرام

حساب الوزارة على ثريدز

قناة الوزارة على موقع يوتيوب

