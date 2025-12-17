5 شروط لتحويل الأموال دوليا في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الشروط الواجب توافرها لتحويل الأموال دوليا.

وقال مسؤولو البنك الزراعي إنه لتحويل أموال العملاء من حساب لحساب دولي - فقط يتوجب عليهم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو اسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعي المصري.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

إسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعي المصري حسب العملة.

وقال البنك إنه في ما يخص التحويلات محليًّا في البنك الزراعي فهي كما يلي:

مميزات الخدمة :

إرسال واستقبال حوالات من أي بنك محلي يعمل في ج.م.ع لتصل خلال 24 ساعة.

لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للحوالة.

المستندات المطلوبة من العميل لإرسال حوالات السويفت يجب توافر البيانات الآتية

اسم المستفيد بالكامل.

اسم البنك المستفيد والعنوان

رقم حساب المستفيد.

الغرض من التحويل.

لاستقبال حوالات السويفت:

يجب توفر حساب جاري / توفير في البنك الزراعي المصري.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي لعملائه برنامج تمويل شراء الدراجات النارية "التروسيكل".

وهو أحد برامج التنمية الريفية التي يدعمها البنك الزراعي المصري ضمن برامجه الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية.

يستهدف هذا البرنامج تمويل دراجات النقل ذات الثلاث عجلات " التروسيكل " والذي يستخدم على نطاق واسع في نقل البضائع الخفيفة في المدن والقرى كما يستخدمه البعض كمنافذ تسويقية متنقلة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها ما يخلق فرص عمل للشباب ويحسن مستوى الدخل للعاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر.

