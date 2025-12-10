الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر سبتمبر بنسبة 28.2%

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة  الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2025، وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.3 مليــار دولار خلال شهر سبتمبر 2025 مقابــل 4.5 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العـام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها 27.6٪.

 ومن أهم المؤشرات ما يلى:

ارتفاع قيمة الصادرات   

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 28.2٪ حيـث بلغـت 4.9 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2025  مقابــل 3.8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 27.4 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.9 %، فواكة طازجــة بنسبه 40.8٪، البترول الخام بنسبـة  26.6٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة  31.6%، أسمدة  بنسبــة 3.3٪، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبـة  (10.5%،  بقول جافة بنسبه 24.9%). 

 حجم الواردات من الخارج

وانخفضت قيمة الواردات بنسبـة  2.0 ٪ حيـث بلغت  8.2  مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2025 مقابـــل  8.4 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 25.4 %، قمح  بنسبــة 3.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.6 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 22.7 %).

الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10% لشهر نوفمبر 2025

بلغت 9 مليارات دولار، قفزة تاريخية في الصادرات الزراعية خلال 2024

بينما ارتفعت  قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر سبتمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (الغاز الطبيعي  بنسبة  61.0 %، مـواد اوليـة من حـديـد او صلـب بنسبـة  10.4 %، ذرة    بنسبـة  104.9 ٪، سيــارات ركــوب  بنسبة  37.0 %).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التجارة الخارجية سبتمبر التجارة الخارجية العجز فى الميزان التجارى النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية

مواد متعلقة

الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10% لشهر نوفمبر 2025

الإحصاء: المرأة تشكل 29.3% من القوى العاملة في المهن العلمية

الإحصاء: مصر استقبلت 15.8 مليون سائح خلال عام 2024

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

وزير الثقافة يعلق على إدراج اليونسكو لـ”الكشري المصري” بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي لـ2025

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads