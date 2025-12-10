الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر سبتمبر بنسبة 28.2%

18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2025، وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.3 مليــار دولار خلال شهر سبتمبر 2025 مقابــل 4.5 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العـام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 27.6٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

ارتفاع قيمة الصادرات

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 28.2٪ حيـث بلغـت 4.9 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2025 مقابــل 3.8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 27.4 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.9 %، فواكة طازجــة بنسبه 40.8٪، البترول الخام بنسبـة 26.6٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 31.6%، أسمدة بنسبــة 3.3٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة (10.5%، بقول جافة بنسبه 24.9%).

حجم الواردات من الخارج

وانخفضت قيمة الواردات بنسبـة 2.0 ٪ حيـث بلغت 8.2 مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2025 مقابـــل 8.4 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 25.4 %، قمح بنسبــة 3.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.6 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 22.7 %).

بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر سبتمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (الغاز الطبيعي بنسبة 61.0 %، مـواد اوليـة من حـديـد او صلـب بنسبـة 10.4 %، ذرة بنسبـة 104.9 ٪، سيــارات ركــوب بنسبة 37.0 %).

