وزير المالية: النجاح مسيرة مستمرة لإحداث التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد والمجتمع

18 حجم الخط

وجه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل من القلب لخريجي برامج الماجستير والدكتوراه بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية خلال حفل تخرجهم، قائلا: «أفخر بأنني خريج العمل العام فى مصر.. وأعتز بخدمة بلدى وأهلنا.. شكرًا لمن استثمر فى القدرات البشرية وفينا.. وسنكمل المسار ونستثمر فى القيادات الشابة بوزارة المالية».

التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد

أضاف الوزير، أن النجاح مسيرة مستمرة لإحداث التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد والمجتمع والناس.

وقال كجوك للخريجين: «تعلموا.. وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة وقدرة على التأثير.. واشتغلوا اللى بتحبوه.. لازم يكون عندكم شغف كبير بمجال عملكم.. واعلموا أن العمل الجماعي سر التميز الوظيفي.. مفيش حد بينجح لوحده».

وأضاف، أن النجاح الشخصي ممتع للحظات، ولكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد في مؤسسته ومجتمعه أكثر استدامة.. أنتم فى بداية الرحلة.. وطنكم ومؤسساتكم ينتظرون منكم الكثير.. كونوا أكثر عطاء.. لصالح مصر والمصريين.



ووجه الوزير رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، قائلا: «استطعتم تحقيق الريادة في إكساب الخريجين أهم المهارات والمعلومات العلمية المرتبطة بالواقع العملي ومتغيرات العصر.. وإننى سعيد للغاية بالشراكة الدائمة معكم في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية: إن وزير المالية يقدم تجربة استثنائية في مجال الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الأكاديمية تعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية، لضمان تخريج كوادر أكثر قدرة وتنافسية فى سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.