اقتصاد

وزير المالية: النجاح مسيرة مستمرة لإحداث التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد والمجتمع

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو
وجه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل من القلب لخريجي برامج الماجستير والدكتوراه بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية خلال حفل تخرجهم، قائلا: «أفخر بأنني خريج العمل العام فى مصر.. وأعتز بخدمة بلدى وأهلنا.. شكرًا لمن استثمر فى القدرات البشرية وفينا.. وسنكمل المسار ونستثمر فى القيادات الشابة بوزارة المالية».

التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد

أضاف الوزير، أن النجاح مسيرة مستمرة لإحداث التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد والمجتمع والناس.

وقال كجوك للخريجين: «تعلموا.. وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة وقدرة على التأثير.. واشتغلوا اللى بتحبوه.. لازم يكون عندكم شغف كبير بمجال عملكم.. واعلموا أن العمل الجماعي سر التميز الوظيفي.. مفيش حد بينجح لوحده».

وأضاف، أن النجاح الشخصي ممتع للحظات، ولكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد في مؤسسته ومجتمعه أكثر استدامة.. أنتم فى بداية الرحلة.. وطنكم ومؤسساتكم ينتظرون منكم الكثير.. كونوا أكثر عطاء.. لصالح مصر والمصريين.

ووجه الوزير رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، قائلا: «استطعتم تحقيق الريادة في إكساب الخريجين أهم المهارات والمعلومات العلمية المرتبطة بالواقع العملي ومتغيرات العصر.. وإننى سعيد للغاية بالشراكة الدائمة معكم في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

وزير المالية: نستهدف تحقيق طفرة استثنائية فى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة

وزير المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 4 مليارات دولار

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية: إن وزير المالية يقدم تجربة استثنائية في مجال الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الأكاديمية تعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية، لضمان تخريج كوادر أكثر قدرة وتنافسية فى سوق العمل.

