يستفيد منها 3 آلاف مشروع، 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية.

وأوضح أن الجهاز يحرص على التعاون مع عدد كبير من الشركات المتخصصة من أصحاب الخبرة في تمويل هذا القطاع لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة في كافة المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية مما ينعكس بالإيجاب على زيادة المشروعات الممولة.

تمويل المشروعات متناهية الصغر

توقيع عقد مشروع بين جهاز تنمية المشروعات وشركة (ريفي)

جاءت هذه التصريحات بمناسبة توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) بتمويل 300 مليون جنيه من الجهاز.

حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وقام بالتوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب.

خدمات المشاريع متناهية الصغر

وأشار إلى أن التعاون مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) يهدف لاتاحة تمويلات من خلال الشركة التي تدير ٢٢٠ فرعا بكافة محافظات الجمهورية لدعم المواطنين والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال توفير التمويلات اللازمة مما يسهم في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.

وأوضح أن تمويل المشروع الواحد يصل إلى 266 ألف جنيه، وفقًا لاحتياجه التمويلي، ويصل إجمالي المشروعات المتوقع تمويلها من خلال العقد إلى 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بمختلف المحافظات.



من جانبه، أكد أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجًا غير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن شركة ريفي تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية والصعيد، مع التركيز على المرأة والشباب، بما يدعم رؤية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

