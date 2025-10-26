علاء فاروق ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى لعام 2025، وذلك بحضور عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية، وعدد من قيادات الجامعة والوزارة.

ويُقام المعرض على مساحة 6000 متر مربع، ويستمر لمدة شهر كامل، حيث يشارك فيه المعرض 50 شركة متخصصة، في مجالات البساتين وأشجار الفاكهة، ومستلزمات الحدائق، والزهور ونباتات الزينة.

و أكد وزير الزراعة على الأهمية الاستراتيجية لهذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض المتخصصة وخاصة في القطاع الزراعي، يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الزراعية في مصر، مشيرا إلى أن هذا المعرض يجسد الشراكة الفعالة بين البحث العلمي، ممثلًا في جامعة القاهرة وكلية الزراعة، والقطاع الخاص والمنتجين، وهي شراكة حيوية لضمان تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم المزارع والمستهلك.

وشدد فاروق على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لقطاع البساتين والفاكهة، كونه أحد القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مكانة مصر التصديرية، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والمنتجين لتوفير شتلات عالية الجودة ومقاومة للأمراض وتبني الممارسات الزراعية الحديثة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية استدامة هذا المعرض المتميز، والتنسيق مع معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة، لإقامة معرض دائم الزهور ونباتات الزينة، لخدمة هذا القطاع الهام، كما دعا الوزير إلى عقد لقاء موسع مع العاملين في هذا قطاع الزهور ونباتات الزينة، والمنتجين من شركات القطاع الخاص، لبحث مشاكلهم، وتذليل العقبات امامهم، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع الهام، وفتح آفاق أوسع للتصدير.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بوزير الزراعة، وأعرب عن تقديره لاهتمامه البالغ بهذا الحدث، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الزراعة.وأكد على دور الجامعة في خدمة المجتمع وتوفير منصة مثالية للتبادل التجاري والتقني بين الشركات والجمهور، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه.

ويوفر المعرض للزائرين أنواعًا متنوعة من اشجار الفاكهة بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور مباشرة، فضلا عن نباتات الزينة ومستلزمات الحدائق (اللاندسكيب)، إضافة إلى المستخلصات الطبيعية من النباتات، كذلك منتجات الأعمال اليدوية ويضم بازار منتجات مختلفة من الخامات البيئية، بما يدعم المنتجات ذات القيمة المضافة.

