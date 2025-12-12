الحد اليومي لمعاملات الشركات في حساب بداية من بنك CIB

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن الحد اليومي من المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

1- الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

2- الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه

3- يتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

4- رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

5- لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

6- إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

7- إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

8- إعفاء من رسوم فتح الحساب

9- اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online.

10- إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن حالة إدخال الرقم السري للبطاقات اللاتلامسية والقيمة المالي للسحب التي تفرض ذلك.

وقال مسئولو البنك إن استخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة يكون في حالة السحب لمبلغ أعلى من 300 جنيه.

ويحرص البنك التجاري الدولي على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

