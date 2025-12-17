الري: إطلاق آلية جديدة بـ 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية

18 حجم الخط

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وإجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل لتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، كما تم استعراض نتائج "الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل" الذى عقد فى بوروندي بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٥.

واستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة.

وأكد الدكتور سويلم التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى.

كما استعرض الدكتور سويلم موقف مشروعات التعاون الثنائي التى تنفذها مصر فى أوغندا مثل "مشروع مكافحة الحشائش المائية" الذى بدأ فى عام ١٩٩٩، ويجرى تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليا والتى بدأت فى عام ٢٠٢٣.

وتم تنفيذ "مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي"، وتم مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.