2025، شركات قطاع الأعمال تسجل أرباحًا مرتفعة.. القابضة للسياحة والأدوية تحقق طفرة في الأداء

حققت شركات قطاع الأعمال العام العديد من الإنجازات خلال العام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات وعادت بعض الشركات للعمل بعد توقف من بينها النصر للسيارات، بالإضافة إلى استحداث خطوط إنتاج جديد فى قطاع الأدوية.

ارتفاع الإيرادات بنسبة 20%

إن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا حقيقيًّا وليس تحسنًا مرحليًا، حيث ارتفع حجم إيرادات شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمعدل نمو تجاوز 360%، رغم تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى. وخلال العام المالي 2024/2025، ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع قيام 40% من الشركات بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام المالي بنسبة 36%. كما أن ما تم تحقيقه من إيرادات وأرباح وصادرات وشراكات تجاوز المستهدفات الموضوعة.

القابضة للأدوية

استعرض وزير قطاع الاعمال مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات القابضة للأدوية عن الفترة من بداية العام المالي 2025/ 2026 في يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تحقيق نمو في إجمالي المبيعات بمعدل 30%، وزيادة في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا بشركات القابضة، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يمثل أولوية قصوى لتعزيز جودة الدواء المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

النصر للسيارات

سلمت وزارة قطاع الاعمال الدفعة الأولى من الميني باص "نصر ستار"، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالتعاون مع شركة "جنرال موتورز مصر"، إلى شركة أتوبيس العاصمة، للعمل بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن تسليم الدفعة الأولى من الميني باص “نصر ستار” يمثل محطة مهمة في مسيرة عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه العودة، التي بدأت في الربع الأخير من عام 2024، جاءت نتيجة تخطيط علمي مدروس ودعم كامل من الدولة وإرادة حقيقية لاستعادة الدور الريادي لهذا الكيان الصناعي العريق، وكانت البداية بتطوير وتجهيز مصنع الأتوبيس الذي يضم أيضا خطوط إنتاج الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" باكورة منتجات الشركة بعد إعادة إحيائها.

القابضة للسياحة والفنادق

استعرض المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال العام المالي 2024/ 2025، حيث حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة – وفقًا للميزانية المجمعة – إجمالي إيرادات بلغ 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 22% عن العام السابق، فيما بلغ صافي الربح المحقق 4.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 14%.

