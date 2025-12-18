الخميس 18 ديسمبر 2025
فيفا يعلن صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بشكل رسمي عن صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025، وذلك بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب الأمطار.

والتقى منتخبا السعودية والإمارات على أرضية استاد ملعب "خليفة الدولي" في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب 2025.

مباراة المركز الثالث في بطولة كأس العرب

وكان فيفا أعلن عن إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025 بين المنتخبين السعودي والإماراتي، عقب تعليقها وعدم استكمالها بسبب الأحوال الجوية.

وقررت اللجنة المشرفة على بطولة كأس العرب اعتماد نتيجة التعادل السلبي (0-0) للمباراة، ومنح المركز الثالث مناصفة لكلا المنتخبين، بحسب بيان "فيفا".

كما تقرر دمج المكافآت المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيع إجمالي المبلغ بالتساوي بين الاتحادين السعودي والإماراتي.

وحصد مهاجم منتخب المغرب، عبد الرزاق حمد الله، جائزة أفضل لاعب في المباراة نهائي كأس العرب 2025 أمام منتخب الأردن، مساء اليوم الخميس.

وساهم حمد الله في تتويج منتخب أسود الأطلس بلقب كأس العرب 2025، حيث أحرز خلال المباراة هدفين.

وفاز منتخب المغرب على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بشكل رسمي بطلا لبطولة كأس العرب 2025، فيما احتل الأردن المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في قطر.
 

