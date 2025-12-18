الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

المعاينة الأولية: ماس كهربائي يتسبب في احتراق محتويات مخزن بالسيدة زينب

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو
كشفت المعاينة الأولية التي أجراها فريق من رجال المباحث لحريق اندلع داخل مخزن مخلفات في أحد العقارات بـمنطقة السيدة زينب أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.


وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات المخزن، دون وقوع أي إصابات.

 

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن مخلفات بالطابق الأرضي بأحد العقارات بـالسيدة زينب دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق مخزن مخلفات بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مخلفات بأحد العقارات بشارع ضرب الغزالي بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن مخلفات بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر نشب حريق بسيارتين ميكروباص وملاكي داخل جراج بدائرة قسم الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتواصل قوات المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق داخل الجراج عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، لكشف ملابسات الحريق.

 

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي حدث في بطارية السيارة الميكروباص، امتد إلى السيارة الثانية الملاكي، وسرعة التمكن من السيطرة على الحريق منع امتدادها للسيارات الأخرى الموجودة داخل الجراج.

 

وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور، أمر رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، برفقة معاون المباحث الرائد أحمد عبادة، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين نشوب الحريق في السيارتين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منطقة السيدة زينب الحماية المدنية بالقاهرة حريق مخزن مخلفات بالسيدة زينب حريق مخزن مخلفات السيدة زينب قسم شرطة السيدة زينب

