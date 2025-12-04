الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

ماس كهربائي وراء حريق مستشفى قصر العيني بالسيدة زينب

السيطرة على خريج
السيطرة على خريج بالقصر العيني، فيتو
يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص حريق نشب داخل مستشفى قصر العيني في السيدة زينب،  للوقوف على أسباب الحريق، عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد.

وكشفت التحريات الأولية  أن الحريق وقع  بسبب وجود ماس كهربائي من سلك كهربي بالمنور في المستشفى، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد وتم تحرير محضر اللازم.


وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى قصر العيني بنطاق السيدة زينب، لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ،  بالواقعة.

حر في القاهرة والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات

