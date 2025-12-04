ماس كهربائي وراء حريق مستشفى قصر العيني بالسيدة زينب

18 حجم الخط

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص حريق نشب داخل مستشفى قصر العيني في السيدة زينب، للوقوف على أسباب الحريق، عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسبب وجود ماس كهربائي من سلك كهربي بالمنور في المستشفى، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد وتم تحرير محضر اللازم.



وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى قصر العيني بنطاق السيدة زينب، لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.